Le shopping va débarquer sur WhatsApp, comme sur Instagram

Revendiquant d’ores et déjà 300 millions de visiteurs mensuels sur Shops et plus d’1,2 million de boutiques actives par mois, la plateforme veut atteindre davantage d’utilisateurs. Pour cela, elle va lancer Shops sur WhatsApp dans « certains pays », laissant ainsi entrevoir ce qui est prévu pour l’avenir de la messagerie instantanée…