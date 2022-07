Instagram : vous pouvez désormais faire des achats via vos messages privés

Il y a plusieurs semaines de cela, Instagram annonçait de nouvelles fonctionnalités en matière de sécurité vis-à-vis de ses utilisateurs et utilisatrices. Quelques jours plus tard, nous découvrions qu’il était dorénavant possible de lancer des lives Instagram depuis son ordinateur. Aujourd’hui, la plateforme fait un pas de plus vers les achats en les intégrant directement à vos messages privés.