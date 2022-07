Instagram : vous pouvez désormais lancer des lives depuis votre ordinateur

Jusqu’à présent, lancer un live sur Instagram impliquait obligatoirement de disposer d’un smartphone. Mais dans une logique de se rapprocher davantage de ce que font ses concurrents, et d’embrasser toujours plus le monde de la vidéo, le célèbre réseau social va désormais vous offrir la possibilité de diffuser du contenu en direct, via des logiciels de streaming tels que OBS ou encore Streamlabs (à l'instar de Twitch et YouTube). Voici les spécifications techniques recommandées par Instagram pour la diffusion de vos lives :