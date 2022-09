Publicité déguisée, sponso cachés, les petits influenceurs oublient souvent la loi (et l'éthique)

Dans une interview pour Le Monde, Mohamed Mansouri, l'un des dirigeants de l'ARPP, explique que pour une large part des créateurs de contenu, ce non respect de la loi est imputable à un manque d'éducation en la matière. Il le justifie en pointant la différence entre les petits et les gros influenceurs, ces derniers étant souvent entourés d'équipes de professionnels, et donc beaucoup mieux informés sur les règles à suivre. À cet effet, l'ARPP s'emploie à informer les personnes concernées de leurs devoirs. Elle a lancé en 2021 une certification pour les influenceurs finance, qui garantit leur sérieux et leur transparence.