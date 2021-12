Non mais allô ? Une "task force" part en chasse des influenceurs qui font la promo du trading de cryptos

Pour couper court à ce genre de publicités trompeuses, la solution la plus efficace est de bloquer le compte Instagram de ces vedettes que l’on surnomme désormais des « finfluenceurs », contraction hasardeuse des mots « finances » et « influenceurs ». Maeva Ghennam et Milla Jasmine en ont également fait les frais et ont perdu leurs 3 millions d’abonnés de façon temporaire. Même chose pour Laurent « Billionnaire » Correia, épinglé pour sa promotion déguisée du site de trading IronFX et banni de Snapchat le 1er octobre.