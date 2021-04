La rappeuse Bhad Bhabie empoche 1 million de dollars en quelques heures sur OnlyFans !

Pour celles et ceux qui se seraient endormis au fond de la classe, rappelons qu'OnlyFans et un site qui permet aux utilisateurs de suivre des créateurs de contenu en déboursant un abonnement mensuel. Fondé en 2016 au Royaume-Uni, ce réseau s'est surtout fait connaître par le fait qu'il héberge délibérément des photos et des vidéos à caractère pornographique. Il attire ainsi beaucoup de jeunes et revendique plus de 61 millions de comptes inscrits (chiffres de septembre 2020).



Si de nombreux inconnus tentent leur chance, des stars ont également sauté sur l'occasion pour arrondir généreusement leurs fins de mois. C'est le cas de Bhad Bhabbie (de son vrai nom Danielle Bregoli), une rappeuse américaine célèbre âgée de 18 ans seulement. Forte de ses plus de 17 millions d'abonnés sur Instagram, elle a lancé son compte OnlyFans cette semaine.