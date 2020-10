Patreon : la plateforme de financement participatif débarque en France

À l'instar des Kickstarter, Ulule et autres Tipeee, le site Patreon permet aux créateurs de proposer leur contenu grâce aux dons de généreux internautes. Ces derniers, aussi appelés « Patrons » (ou « mécènes » en français), donnent de l'argent chaque mois pour accéder aux créations artistiques, musicales et bien plus encore. Le concept fait fureur aux États-Unis et va prochainement arriver en France.