Patreon se lance dans le (micro)-prêt avec Patreon Capital

Patreon Capital, une avance de cash

Solidifier le modèle économique de Patreon

Source : TechCrunch

Le site, qui a levé une totalité de 165 millions de dollars depuis sa création en 2013 et réuni chaque mois plus de 3 millions de contributeurs , ne précise pas encore quel sera le pourcentage de ces taux de crédits.Cette nouvelle fonctionnalité, qui prend le doux nom de « Patreon Capital », consistera essentiellement en une avance de liquidités envers ses créateurs. Pour rappel, Patreon permet à des internautes de faire un don régulier (mensuel, généralement) à leurs vidéastes, musiciens, photographes ou créateurs de contenus en ligne favoris.Selon le site américain Hot Pod , premier à révéler la création de Patreon Capital, une douzaine de micro-prêts ont déjà été accordés. Les taux de ces crédits n'ont pas encore été révélés. En revanche, le site explique que l'un de ces prêts a été accordé au podcast- qui comptabilise à l'heure actuelle 311 « patrons » - pour une enveloppe de 75 000 dollars. Un retour sur investissement est attendu «» par Patreon Capital.La création de Patreon Capital et la mise en place de micro-prêts fait sens au vu des activités du site. Contrairement à une banque ou un fonds d'investissement, Patreon a accès à l'ensemble des données de créateurs sur son site - les revenus générés, ce qu'ils proposent comme bénéfices, la manière dont ils communiquent avec leurs abonnés, la régularité de leur contenu, etc. - sans voir besoin que ces créateurs ne soumettent la moindre information additionnelle. Par ailleurs, la plupart des utilisateurs du site produisent un contenu web qui ne nécessite pas forcément un large investissement financier dans les premiers temps.Pour Patreon, c'est aussi l'occasion de solidifier et diversifier son modèle économique. «», expliquait Jack Conte, co-fondateur et P.-D.G. de l'entreprise, lui-même musicien, dans une interview accordée àen janvier 2019.