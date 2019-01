Patreon célèbre ses 3 millions de contributeurs

100 000 créateurs utilisent Patreon

Source : Engadget

Si vous écoutez desou suivez des, vous connaissez probablement déjà le principe du service. Peut-être même faites-vous partie des contributeurs ?Le site permet aux internautes de soutenir des créateurs de contenus en leur versant une petite somme d'argent à chaque fois qu'ils publient une nouvelle émission ou vidéo. Et le système proposé semble porter, ses fruits puisque la société annonce avoir passé les 3 millions de contributeurs en 2018, soit 1 million de plus que l'année précédente.Près de 100 000 créateurs utilisent la plateforme pour récupérer des dons qui s'élèvent à un total d'1 milliard de dollars depuis la création de Patreon en 2013. Le site permet aux créateurs d'obtenir un revenu plus important que par l'affichage de publicités (modèle économique en baisse constante depuis quelques années) mais aussi plus régulier, les sommes perçues n'étant pas dépendantes du nombre de vues ou d'écoutes.souhaite maintenant offrir aux créateurs de nouveaux moyens de monétiser leur travail, avec la possibilité de vendre directement depuis le site des produits dérivés.