Les augmentations des prix de nos abonnements se suivent et se ressemblent. Après Netflix, et plus récemment Spotify qui a augmenté le prix de toutes ses offres, c'est au tour de YouTube de faire grimper la note avec une hausse des prix de sa formule Premium. Cette dernière permet notamment de regarder toutes les vidéos sans aucune publicité, un vrai confort quand on connait la pression publicitaire qu'exerce le géant du streaming sur ses utilisateurs.