Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas d'une augmentation, mais de la poursuite, pour YouTube, de sa stratégie d'harmonisation tarifaire.

Après avoir augmenté ses prix aux États-Unis en début d'année, YouTube cible maintenant les abonnés européens et d'autres régions du monde. Cette fois-ci, ce sont les utilisateurs les plus fidèles qui sont touchés - ceux qui avaient souscrit dès 2014 à YouTube Music Key ou via Google Play Music. Ces « early adopters », qui profitaient jusqu'alors de tarifs préférentiels grâce à ce statut ancien, vont devoir dire adieu à leurs réductions historiques. Comme quoi, la fidélité, parfois, ça ne paie pas.