Certaines choses reviennent tous les ans, comme la galette des Rois, le Beaujolais ou les déclarations d'impôts. À cette liste à la Prévert, nous pourrons rajouter aujourd'hui les augmentations de prix de Spotify. Après une hausse de ses tarifs il y a tout juste un an, le service de streaming suédois ajuste à nouveau les prix de ses différentes formules, et évidemment à la hausse. Une bien mauvaise nouvelle si vous souhaitiez passer l'été en musique avec votre famille et vos amis.