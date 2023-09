Vous êtes abonné à Deezer ? Encore une nouvelle qui ne va pas vous plaire

Deezer

Grâce à un catalogue très rempli (et particulièrement plaisant pour les amateurs de chansons francophones), une interface simple d’utilisation et très agréable à l’œil, une offre payante simple et complète et une qualité de son FLAC lossless, Deezer s’impose comme l'un des services les plus sérieux du marché du streaming audio à l’heure actuelle. En tout cas dans sa version payante (désormais légèrement plus chère que la concurrence), car la gratuite demandera tout le calme d'un moine tibétain pour être supportée.