La nouvelle version du mini-lecteur bénéficie également d'un « design rafraîchi » : les boutons sont à la fois plus ronds et plus visibles, la barre de progression n'est plus rouge mais bleue et aussi un peu plus large. Le lecteur peut être déplacé plus facilement de la gauche à la droite de l'écran et une poignée est proposée pour l'afficher ou le réafficher à l'envi.