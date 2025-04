Lancée l'année dernière outre-Atlantique pour répondre à des plateformes comme Perplexity ou ChatGPT, cet outil modifie en profondeur la manière dont on obtient une réponse de la part de Google à une question posée dans la boîte de recherche de Search. Il synthétise les différents éléments de réponse dénichés sur les sites les plus pertinents et les résume en quelques paragraphes affichés en haut de page. De quoi octroyer un gain de temps non négligeable aux utilisateurs.