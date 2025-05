Les chaînes Screen Culture et KH Studio, qui cumulent plus de deux millions d'abonnés, ont été retirées du programme partenaire de YouTube, les privant ainsi de revenus publicitaires. Ces chaînes étaient notamment connues pour leurs fausses bandes-annonces de suites ou de remakes de films à succès et autres blockbusters, créées à l'aide d'outils d'IA. Bien que ces vidéos soient parfois étiquetées comme « conceptuelles » ou « parodiques », de nombreux spectateurs ont pris ces clips pour les vraies premières images des films les plus attendus au cinéma.

Selon les politiques de YouTube, les contenus doivent être « significativement transformés » et ne pas être conçus principalement pour générer des vues sans apport original substantiel. La plateforme a jugé que les vidéos de ces chaînes enfreignaient ces directives, l'IA se contentant de reprendre les visages des comédiens ou des plans similaires, sans apporter d'ajout notable.

Les responsables de KH Studio ont exprimé leur déception face à cette décision, affirmant que leur objectif était d'explorer des possibilités créatives plutôt que de tromper les spectateurs. Screen Culture n'a pas encore commenté publiquement la situation.