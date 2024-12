CAA est l'une des agences les plus célèbres du monde du divertissement, et se charge des intérêts de clients prestigieux tels que Beyonce, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio ou George Clooney. YouTube va partager avec l'agence sa technologie d'identification des contenus générés par IA, permettant aux membres de l'agence de repérer plus rapidement les contenus et les faire retirer de la plateforme. Ces outils seront testés durant quelques mois sur quelques stars et athlètes, avant d'être proposés plus largement à d'autres célébrités ou influenceurs.

CAA avait déjà anticipé les problèmes liés à l'IA en développant une solution logicielle visant à scanner et conserver de manière sécurisée le visage et le corps des acteurs qu'elle représente. Ces informations pouvaient être utilisées ensuite par les célébrités comme bon leur semble dans leur œuvre, ou pour la réalisation d'une publicité, avec leur consentement et probablement contre rémunération.