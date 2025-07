Il déchaîne les passions outre-Atlantique et depuis un an, les vidéos autour du procès de Sean « Diddy » Combs ont envahi YouTube. Elles utilisent des images, des titres et des miniatures créés par des outils d’IA. Ces vidéos associent Diddy à d’autres célébrités dans des histoires fabriquées. Vingt-six chaînes ont mis en ligne environ 900 vidéos qui ont généré près de 70 millions de vues. Certaines chaînes ont activé la monétisation sur ces contenus, malgré les actions menées par YouTube pour réduire leur diffusion.