Si vous n'êtes pas adepte de jeux vidéo ni de YouTube, alors le pseudo de Dominik « Domtendo » Neumayer, ce youtubeur populaire avec plus de 1,5 million d'abonnés, ne vous dira rien. Quoi qu'il en soit, il a récemment été la cible d'une tentative de fraude impliquant de fausses réclamations pour violation de droits d'auteur.

L'imposteur a menacé de faire fermer sa chaîne s'il ne retirait pas des vidéos liées à The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. La situation s'est aggravée avec des menaces répétées et a contraint Domtendo à supprimer des contenus par précaution.

Le contact direct avec Nintendo a permis de démasquer l'usurpateur, mais désormais, on connaît la facilité avec laquelle des créateurs peuvent être piégés par des accusations frauduleuses sur YouTube.