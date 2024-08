Baptisée « Brainstorm with Gemini », que l'on pourrait traduire par Réfléchir avec Gemini, l'outil trouve sa place dans YouTube Studio, le panneau d'administration depuis lequel vous gérez votre chaîne, dans la partie « Données d'analyse », puis l'onglet « Inspiration ». Ce dernier est déjà visible pour nous Français, mais il se limite aujourd'hui à nous montrer les tendances de vidéos créées en fonction d'une requête. Vous l'aurez compris, Brainstorm with Gemini va beaucoup plus loin.