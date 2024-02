Monétisation de contenu : comment gagner de l'argent sur YouTube

Dans la famille des questions les plus fréquentes, on demande le père ! Lancé au début du siècle, YouTube attire chaque année un nombre croissant de nouveaux créateurs de contenu. Dans le jargon, on les appelle également des "Youtubeurs", en référence à leur activité sur la plateforme éponyme. La question qui revient le plus fréquemment sur ces créateurs digitaux concerne leurs revenus. Les rentrées d'argent en provenance d'une activité sur YouTube émanent généralement de différents canaux.

Si l'on se concentre uniquement sur les revenus publicitaires générés par les vidéos publiées par l'utilisateur, on peut considérer qu'une centaine de vues rapporte entre 0,10 et 0,20 euro.

Une estimation grossière des revenus sur YouTube stipulerait qu'une chaîne de 1 000 abonnés pourrait rapporter entre 10 et 20 euros par mois. Une chaîne de 100 000 abonnés générerait pour sa part 1 000 à 2 000 euros par mois. Ces estimations s'entendent représentatives seulement en termes de vues et ne tiennent pas compte des autres canaux de monétisation.

Ces chiffres avancés sont bien loin d'être les seuls facteurs de revenus d'une chaîne sur YouTube. D'autres chemins de monétisation sont habituellement exploités par les Youtubeurs.