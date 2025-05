L'aspect modulaire de WordPress, via des extensions et des thèmes à télécharger, n'arrange certainement pas les choses. Récemment, une vulnérabilité critique a été découverte dans le plugin Eventin, développé par Themewinter et spécialisé dans la gestion d’événements. Cette faille expose plus de 10 000 sites à un risque de compromission totale.

Cette brèche, identifiée sous le code CVE-2025-47539, a permis à des attaquants de créer des comptes administrateurs sans authentification préalable, donnant potentiellement à un tiers un contrôle total sur le site et ses données.