Le co-fondateur de Skype lance un nouveau fonds d'investissement pour les start-up européennes

Gros boom pour la tech européenne ?

Le manifeste de Niklas Zunnstrom

Source : The Next Web

C'est la cinquième fois qu'Atomico lance un fonds d'investissement destiné aux jeunes pousses européennes - logiquement nommé Atomico V, donc. Niklas Zunnstrom explique vouloir privilégier les start-up ayant «».En février 2017, dans le cadre d'Atomico IV, la société de capital-risque britannique avait déjà levé 706 millions d'euros. Depuis Atomico I en 2010, année après année, la société est devenue l'un de plus puissants fonds d'investissement en Europe, capable de rivaliser avec certains mastodontes américains.Ce nouveau tour de table a été permis aussi bien par le concours des géants de la tech européenne ( Spotify , Zoopla, Adyen, etc.) que par des investissements privés, de compagnies d'assurance et d'entités soutenues par des organisations gouvernementales.Cette cinquième génération du fonds d'investissement est principalement destinée aux jeunes pousses ayant passé leur phase d'amorçage pour les accompagner vers le cap de ce que l'on appelle la série A (rentabilisation du modèle économique), puis de la série B (internationalisation et expansion de l'entreprise) et enfin C (accélération de la croissance de l'entreprise, augmentation des parts de marché). L'objectif est notamment de leur permettre de prendre leur envol à l'international.Comme le souligne Frenchweb , Atomico V a déjà investi dans plusieurs entreprises comme Infarm, start-up berlinoise qui installe des fermes verticales dans des lieux urbains, ou Healx, entreprise britannique spécialisée dans l'utilisation de l'IA dans les domaines de la santé.Dans un long article consacré à l'investisseur et à ses ambitions, le site américain TechCrunch expliquait qu'Atomico était l'une des rares sociétés de capital-risque européenne à investir dans des «», qu'on pourrait traduire par des «». En d'autres termes, Atomico cible ici des sociétés à fort potentiel avant-gardiste, explorant des technologies dont le potentiel pourrait prendre de nombreuses années avant de se révéler - ou ne pas se révéler du tout, d'ailleurs.», a expliqué l'entrepreneur à la presse. «».