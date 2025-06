L'éternel bras de fer entre chauffeurs VTC et taxis a connu un nouvel épisode fort cette semaine. Dans un arrêt rendu le mercredi 25 juin, la Cour de cassation, plus haute juridiction française, a tranché dans une affaire opposant Transopco, une plateforme de mise en relation, à Viacab, qui gérait une centrale de réservation de taxis en région parisienne, tout en exploitant sa propre activité VTC pendant des années. Au cœur du débat : la « maraude électronique » et le statut des chauffeurs.