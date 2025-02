Initialement adoptée en 2021, cette réforme prévoyait la transmission de données anonymisées en provenance des principaux services de navigation GPS. Inscrite dans l'article L.1214-8-3 du Code des transports, cette initiative visait à permettre aux collectivités locales de mieux comprendre les habitudes de déplacement des usagers, dans le but d'optimiser les infrastructures et adapté la politique de mobilité en conséquence.



Renforcée en 2022, cette réforme devait, via un décret, venir préciser les types de données concernées : position géographique, horodatage, mode de transport utilisé, vitesse et itinéraire, rien que ça. Les entreprises qui ne se seraient pas soumises à cette nouvelle législation encouraient jusqu'à 300 000 euros d'amendes. Forcément, les entreprises concernées ont fait des mains et des pieds depuis, pour empêcher l'application de cette réforme.