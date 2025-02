Si le covoiturage est souvent perçu comme une alternative écologique, une étude menée par Kantar et l’Ademe nuance cet impact. Selon leurs résultats, seuls 11,7 % des passagers de BlaBlaCar auraient remplacé un trajet en voiture individuelle. L'étude souligne que le covoiturage se substitue plutôt à des voyages en train, sans toutefois le concurrencer de manière systématique. Elle montre plutôt que le report modal dépend du contexte et de la géographie. Par exemple, dans les zones mal desservies par le ferroviaire où le covoiturage est souvent la seule alternative viable aux trajets en voiture individuelle. Dans le cas où l’offre ferroviaire est plus étoffée, c'est le prix qui joue un rôle clé : certains usagers choisissent le covoiturage, car il est plus abordable que le train.



Reste le fait que le covoiturage joue un rôle clé dans l’optimisation du taux d’occupation des véhicules, un paramètre essentiel pour réduire les émissions par passager. La vraie question reste donc le cadre politique dans lequel cette pratique est encouragée : faut-il l’intégrer dans une stratégie de transition écologique globale, ou simplement en faire un outil d’optimisation des transports existants ?



Alors que son impact environnemental peut être débattu, le covoiturage répond avant tout à une réalité économique : en pleine période d’inflation et avec la hausse des prix du carburant et des billets de train, il représente une alternative abordable pour les voyageurs et une source de revenus complémentaires pour les conducteurs.



L'avenir de BlaBlaCar dépendra donc surtout de sa capacité à s’adapter aux nouvelles régulations et à diversifier ses revenus. Une évidence se détache toutefois : le covoiturage est devenu une habitude ancrée chez les Français au fil du temps, mais son développement pourrait dépendre de la réintroduction ou non de nouveaux dispositifs incitatifs.