Voi, l'opérateur de trottinettes électriques, devient BlaBla Ride

Comme le rappelle l’AFP, cela fait un certain temps que BlaBlaCar cherche un partenaire en micro-mobilité, afin d'étendre son offre en ville en plus de proposer du covoiturage longs trajets (BlaBlaCar), entre le domicile et le travail (BlaBlaLines) et des trajets d’autocars entre les villes (BlaBlaBus).

Ce partenariat vise également à lutter contre les trajets en voiture inutiles.

« Voi et BlaBlaCar ont un ennemi commun : l’utilisation inefficace de la voiture. En nous associant, nous pouvons faire un pas de plus en direction d’une mobilité urbaine plus intelligente et plus vertueuse. Cette coopération était en préparation depuis un long moment, mais elle semble plus pertinente que jamais pour nos membres alors que le COVID-19 génère un vrai besoin de transports alternatifs, et que la régulation crée un terrain plus favorable pour la micro-mobilité. Les trottinettes et la micro-mobilité peuvent transformer la manière dont les gens vivent, travaillent et se déplacent dans les villes tout comme le covoiturage a transformé le voyage longue distance », a déclaré Nicolas Brusson, co-fondateur et P.-D.G de BlaBlaCar.

Pour le moment, BlaBla Ride ne sera disponible qu’en France, mais l’entreprise voit plus large et envisage de se tourner vers le vélo électrique et de s’étendre à d’autres pays comme l’Espagne et l’Allemagne.