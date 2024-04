Blablacar a été très largement financé par du greenwashing de Total… et sur des hypothèses fantaisistes

Publiquement, le montage est approuvé par le ministère de l’Écologie et Blablacar propose même des « cartes carburant » à ses nouveaux inscrits, à utiliser dans les stations-service du géant de l’énergie bien sûr. Problème, les détails de l’accord ont été tenus secrets et Blablacar a été la seule entreprise de covoiturage à bénéficier de ce « marché des CEE » pendant de nombreuses années. Le « leader mondial du covoiturage », comme qualifié par Emmanuel Macron en 2022, peut alors se développer rapidement et rachète même son concurrent Klaxit en avril 2023.