Quel est l’impact des petits gestes du quotidien sur le climat ?

Quel est l'impact d'un citoyen engagé « héroïque » ?

Et, en étant plus réaliste, pour le français moyen ?

Spécialisé dans l'adaptation au changement climatique, et cofondé en 2007 par Alain Grandjean et Jean-Marc Jancovici, le cabinet Carbone 4 s'est attaché à mesurer l'impact réel des éco-gestes du quotidien. Les résultats publiés dans une étude détaillent leur potentiel de réduction !Actuellement, l'empreinte carbone moyenne d'un(e) français(e) est d'environ 10,8 tonnes de CO2 par an. Le cabinet Carbone 4 estime qu'en adoptant un comportement « héroïque », il serait possible d'abaisser cette empreinte de près de 3 tonnes, soit une réduction de 25 %.Le passage à un régime végétarien ou végétalien serait l'un des gestes les plus significatifs. À lui seul, il permettrait de réduire son empreinte carbone personnelle de 10 %, grâce à la baisse des émissions issues de l'élevage et de la déforestation. Viennent ensuite les éco-gestes liés à la mobilité : ne plus jamais prendre l'avion de sa vie, recourir au covoiturage sur tous les trajets en voiture, et utiliser son vélo pour les courts trajets seraient des efforts équivalents à une réduction de 8 %.Manger exclusivement des produits locaux, baisser la température de son logement, acheter trois fois moins de vêtements neufs et uniquement des produits électroménagers d'occasion sont des gestes susceptibles de baisser son empreinte carbone de 6,5 %. Enfin, équiper son logement de LED n'aurait qu'un impact marginal, avec une baisse d'à peine 0,2 %.Bien entendu, le cabinet Carbone 4 se doute que demander de tels efforts à toute la population est irréalisable. En prenant en compte l'acceptabilité sociale, la réduction de l'empreinte carbone grâce à des changements volontaires dits « réalistes » serait plutôt de 10 %. Dès lors, l'impact des petits gestes du quotidien est loin d'être négligeable !Le cabinet Carbone 4 a également cherché à déterminer l'effet des investissements des ménages dans la rénovation énergétique de leur logement, et celui d'un remplacement des véhicules thermiques par des modèles électriques . Ces deux mesures une fois combinées feraient baisser l'empreinte carbone de 10 % à 20 %, selon que l'effort financier soit « réaliste » ou « héroïque », là encore.Au final, en associant les éco-gestes du quotidien à leurs investissements individuels, les français pourraient de manière réaliste réduire leur propre empreinte carbone d'au moins 20 %, une baisse pouvant atteindre 45 % si l'ensemble de la population adoptait une posture héroïque.