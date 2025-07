Reste que la demande électrique pour les énergies renouvelables s'envole, portée à la fois par le besoin de climatisation dans un monde qui se réchauffe et l'appétit gargantuesque des data centers, toujours plus nombreux, plus coûteux et plus grands. L'intelligence artificielle transforme chaque requête ChatGPT en gouffre énergétique, et menace même l'objectif de limitation à 1,5°C du réchauffement climatique.