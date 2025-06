L'impact environnemental cristallise aussi les tensions, chez les écologistes mais pas que. LFI pointe la consommation massive d'électricité pour faire tourner les serveurs 24h/24 et les millions de litres d'eau nécessaires au refroidissement. « Pendant qu'on nous parle de sécheresse et de sobriété, on déroule le tapis rouge à une multinationale américaine qui réclame des millions de litres d'eau pour faire tourner ses machines », dénonce le parti.