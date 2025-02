D'ailleurs, EDF a déjà identifié six sites stratégiques, répartis dans plusieurs régions clés : l'Île-de-France, Grand Est et Rhône-Alpes, mais aussi les Hauts-de-France et la région Sud. Les friches industrielles des trois premières citées totalisent 150 hectares. Et elles présentent un avantage décisif, puisqu'elles disposent déjà des transformateurs nécessaires et sont aussi raccordées au réseau électrique. Pour les centres de données, on est presque sur du « clé en main », comme nous l'explique Le Figaro.