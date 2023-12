EDF se prépare à construire 1 à 1,5 réacteurs nucléaires chaque année

Toujours d'après des propos rapportés par Le Figaro, il devrait s'agir d'une montée en puissance effectuée « progressivement ». Luc Rémont se veut d'autant plus confiant qu'il rappelle que durant les années 70-80, EDF réalisait quatre réacteurs par an.

L'objectif ? Chercher « l'effet de massification pour améliorer la compétitivité ». Et ainsi sortir de l'ornière dans laquelle l'entreprise était coincée depuis le début des années 2000. « À partir du moment où on sait qu'on va en faire un certain nombre, on organise la supply chain, on organise les travaux pour réaliser cette série, on y arrivera et on montera en cadence, comme dans toute industrie » s'est-il enthousiasmé.

L'énergie nucléaire connaît un retour en grâce depuis la guerre en Ukraine et l'abandon du gaz russe par l'Union Européenne. Elle a ainsi été à la fin du mois de novembre reconnue par le Parlement européen, en parallèle des énergies renouvelables, comme une industrie verte. Ce qui devrait permettre de soutenir son développement pour avancer sur la décarbonation.