La durée de vie des réacteurs nucléaires d'EDF prolongée de 20 ans ? Pourquoi c'est compliqué

Ce dernier ne veut pas d'une étude « de coin de table », « mais un travail très approfondi, consistant à analyser le comportement de pièces non remplaçables et d’autres difficilement remplaçables ». Parmi les pièces problématiques, on trouve notamment la cuve du réacteur et l'enceinte de confinement, « qui ne peuvent pas être remplacées », selon Bernard Doroszczuk. Pourront-elles tenir au cas où la durée de vie des centrales étaient portée à 80 ans ?

Le chef de l'ASN pointe par ailleurs l'obligation de faire avec les changements climatiques à venir. « Les événements climatiques qu’on a connus récemment ne seront plus exceptionnels […]. Le nucléaire s’inscrit dans la longue durée. On doit donc examiner à cette échelle de temps les conséquences du réchauffement climatique sur le fonctionnement des centrales », plaide-t-il. Car quelles répercussions la baisse du niveau des fleuves ou l'augmentation du vent et des températures auront-elles sur l'activité des centrales ? C'est ce que l'ASN veut savoir.