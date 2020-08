Barbara Pompili, ministre de la transition écologique, qualifie le réacteur EPR de "gabegie"

Si le projet de construction d’un réacteur nucléaire de nouvelle génération a été lancé au début des années 2000, sa construction n’a débuté qu’en 2007 pour une mise en service initialement prévue en 2012. Or, depuis, le projet n’en finit plus et se voit constamment retardé. Le gouvernement sortant a signé une énième prolongation en mars dernier pour une mise en service en 2023.

La nouvelle ministre de la Transition écologique s’est justement exprimée sur la gestion de ce projet en déclarant sur France Inter : « Je pense que c'est clair. L'EPR de Flamanville est un gâchis. Cela a été dit dans un certain nombre de rapports qui ne peuvent pas être soupçonnés d'être antinucléaires, notamment le rapport de la Cour des comptes » avant d’ajouter : « Les coûts initiaux ont été multipliés par quatre ».