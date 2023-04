EDF crée sa filiale Nuward, qui construira des "kits" de petites centrales nucléaires passe-partout

L'effectif de cette nouvelle filiale NUWARD devrait atteindre les 150 salariés d’ici 2024. « L’effectif total contribuant au développement de NUWARD SMR atteindra plus de 600 ingénieurs et experts hautement qualifiés, y compris au sein du groupe EDF et chez les partenaires », explique EDF.

L'un des objectifs de NUWARD est de démarrer la construction, en 2030, de la centrale de référence en France. D'ici là, la nouvelle filiale d'EDF va évidemment évaluer et sélectionner des sites pouvant potentiellement accueillir cette même centrale de référence.