Inauguration de l’EPR finlandais : l’espoir d’y arriver enfin en France renaît

C'est une annonce très attendue, et qui tombe particulièrement à pic. Le réacteur nucléaire EPR qui est était en construction sous l'égide d'Areva et de l'Allemand Siemens dans le pays scandinave, et qui avait accumulé 13 ans de retard, est enfin inauguré. Et ce, alors que la Finlande a dû couper ses liens énergétiques avec la Russie il y a un an et demi, pays d'où elle tirait 10% de sa consommation électrique.

Autant dire que le soulagement est là. « Pour les 60 prochaines années, nous allons pouvoir produire une énergie verte et stable pour la Finlande. Bien sûr, nos nerfs ont été éprouvés », a ainsi indiqué le P.-D.G. de l'exploitant TVO.