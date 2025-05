« Le Campus IA marque une étape décisive dans le renforcement de la position de la France en tant que leader mondial de l'IA. En réunissant une expertise de premier plan et des solutions de pointe sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'IA, cette initiative vise à favoriser des écosystèmes d'IA durables et à créer des avantages tangibles pour les entreprises, les institutions publiques et les acteurs académiques », assure, pour sa part, Arthur Mensch, P.-D.G de Mistral IA. La jeune pousse tricolore, considérée comme l'un des leaders mondiaux de l'IA, pèse plus de 6 milliards de dollars.