Le rapport s'avère aussi étonnamment optimiste quant à l'IA : pour l'AIE, cette technologie pourrait favoriser l'innovation, notamment dans le domaine des batteries et du photovoltaïque, et contribuer à endiguer la hausse de consommation d'électricité et d'émissions de CO2 qu'elle génère. De plus, d'autres incertitudes subsistent : « l’adoption de l’IA n’est pas garantie et pourrait être annulée par des effets de rebond et une augmentation de la consommation de combustibles fossiles. »