vidarusny

C’est beau mais concrètement on sait au niveau Français les tranches de consommations avec le nombre de foyer concerné ?

Parce que 2000Kw / an je trouve que ça fait peu quand même. Pour ma part, mon fournisseur me dit que pour 2025 je suis bien au dessus 4 400 kw de moyenne (je suis tout électrique). Il me dit aussi que je suis aussi à 7% en dessous des foyer similaire (Critères de comparaison

Les foyers auxquels vous êtes comparés vous ressemblent :

Ils disposent d’un contrat équivalent au vôtre

Ils habitent dans le même département que vous, dans une maison individuelle, en résidence principale

Leurs énergies de chauffage et de production d’eau chaude sont identiques aux vôtres).

Je suis très loin d’avoir un château, je me dit que la moyenne est basse.