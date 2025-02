hellraisercom

C’est vraiment abusé les prix, j’ai regardé ma conso et mes factures d’électricité,

je suis passé d’une conso de 1619kwh en 2022 à une consommation de 2382kwh en 2024 soit une augmentation de 47.13%

Mais surtout a une facture de 409€ en 2022 à une facture de 743€ en 2024 soit une augmentation de 81.66%

Donc augmentation de consommation de 47% mais augmentation de la facture de 81% !!!? Il se mettent bien chez EDF !

L’augmentation de ma conso provient uniquement d’un changement de PC avec en 2022 une config avec un i7-6700k et une CG AMD RX480 8Go a en 2023 une config i9-13900k et une CG RTX4090 24Go, plus l’ajout d’un NAS 4 HDD de 4x4To fin 2023

NAS allumer en permanence et le PC allumer en moyenne 10h par jour (et oui j’ai un boulot ^^).

Ce sont réellement les seules choses qui ont changé entre ces deux périodes ! Chauffage au gaz et pas de clim.