Prix de l'électricité : 10 % d'augmentation dès le 1er août, et ensuite ?

Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle pour les ménages français, qui tombe en plein été. Selon nos confrères de France Inter et des Échos, les prix de l'électricité vont grimper de 10 %, et ce, dès le 1er août 2023. Cette information a depuis été confirmée par les ministères de l'Économie et de la Transition énergétique. Une conséquence, attendue et redoutée, de la fin du bouclier tarifaire, mis en place en 2021 par le gouvernement pour préserver le pouvoir d'achat des consommateurs.