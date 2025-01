MattS32

certes en maintenance mais il me semble que nous exportions toujours sur cette période

On exportait pendant les périodes creuses, pas pendant les heures de pointe, pendant lesquelles on importait. Et globalement, en 2022 le solde a été importateur, on a exporté moins sur l’année que ce qu’on a importé. Et financièrement, encore plus, puisqu’on exportait pendant les périodes où le prix du marché était plus bas et on importait quand il était plus haut.

En outre, même pour l’électricité produite en France, du fait de l’indisponibilité massive du parc nucléaire, elle était plus chère, puisque la part du gaz dans la production a augmenté (+33% de production au gaz en 2022 par rapport à 2021), et il y a également eu une forte baisse de la part de l’hydraulique.

(manque de personnels dédié à la maintenance des CN à cause des décisions girouettes de l'Etat sur la stratégie du nucléaire…)

Ça c’est une version très politique… Les deux principaux facteurs du problème ont surtout été l’accumulation de maintenances à faire à cause du report de certaines opérations durant le covid, ainsi que la détection d’un défaut affectant une grosse dizaine de réacteurs, et obligeant à les mettre à l’arrêt le temps de les inspecter et de remplacer la pièce défectueuse.

A ça s'ajoute le fait que le prix du KWh se calcule par rapport à la centrale qui produit l'électricités la plus chère (soit disant pour incité les énergies les moins chères).

Attention quand même, c’est uniquement le prix spot qui est fixé comme ça, c’est-à-dire le prix pour un achat de gros non anticipé sur le marché. Et c’est logique qu’il soit fixé comme ça, et ça n’a rien à voir avec une incitation aux énergies les moins chères : si pour répondre à une demande supplémentaire à l’instant t il faut augmenter la production d’une centrale à gaz, c’est normal de vendre cette production au prix de production d’une centrale gaz, pas au prix moyen de l’ensemble de la production à cet instant… Il n’y a pas spécialement besoin d’inciter les énergies les moins chères : la logique économique veut que de toute façon, on commence bien par produire avec les sources les moins chères, les plus chères n’étant utilisées que pour assurer les derniers GW de demande, ceux là même qui sont échangés sur le marché spot…

Seule une toute petite partie de l’électricité produite est échangée sur le marché à ce prix, le très gros de la production est échangé via des contrats à long terme (électricité achetée plusieurs mois voir années à l’avance), et même pas échangée sur le marché de gros du tout (toute l’électricité que EDF produit et vend à ses clients finaux par exemple, elle n’est pas échangée sur le marché de gros).