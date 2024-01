La prochaine hausse des prix de l'électricité arrive le 1er février... et elle aurait pu être évitée !

Si le bouclier tarifaire, qui consiste à faire porter les augmentations des tarifs de l'énergie pour les particuliers par l’État, avait permis aux ménages d'éviter de trop en ressentir les effets, l'augmentation des prix de l'énergie en 2022 a été mondiale, et a largement participé à l'inflation de ces deux dernières années. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine, responsable de la situation, est loin d'être terminé, mais les états ont depuis largement trouvé d'autres sources d'approvisionnement, et les prix de l'énergie ont retrouvé un niveau plus proche de la normale.