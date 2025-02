Plus précisément, la réforme inclut un mécanisme de taxation des profits d'EDF avec deux seuils : un « seuil de taxation » fixé entre 5 euros et 25 euros/MWh au-dessus du coût de production nucléaire (estimé à 65 euros/MWh pour 2025), et un « seuil d'écrêtement » situé entre 35 euros et 55 euros/MWh au-dessus de ce même coût. Entre ces seuils, EDF sera taxée à 50% ; au-delà, à 90%.