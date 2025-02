On n'oublie pas non plus, car ils sont encore de saison, les thermostats connectés, qui permettent d'optimiser le chauffage, rappelons-le premier poste de dépense énergétique des foyers français, avec des économies potentielles de 10 à 15% selon l'ADEME (Agence de la transition écologique). L'amélioration de l'isolation thermique, même si elle nécessite un investissement initial assez important, demeure la solution la plus efficace à long terme. Elle vous aidera à réduire drastiquement vos besoins énergétiques, tout en améliorant le confort de votre habitat.