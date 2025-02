Laurent_Marandet

Rien n’est moins sûr: les horaires des heures creuses sont décidées à la discrétion d’Enedis: « pour environ 60% des clients, elles sont concentrées uniquement pendant les heures de nuit, entre 20h00 et 8h00, pour environ 40% des clients, elles sont réparties entre 12h et 17h00 d’une part et 20h00 et 8h00 d’autre part ».

Si l’on quitte un contrat HP/HC, pas certain de retrouver les mêmes créneaux.

Si c’est seulement la nuit, c’est certain que cela ne vaut pas tellement la peine, mis à part pour recharger une voiture électrique. Les lessives à 1h du matin, cela peut être gênant pour dormir, au moment de l’essorage, idem pour le sèche-linge. Si c’est seulement pour un chauffe-eau, l’économie est inexistante puisque l’abonnement double-tarif est plus cher et que le Kw en HP est plus cher.