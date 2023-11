Vous avez un Linky ? L’enclenchement automatique de nombreux chauffe-eau vient encore d'être supprimé

Une fois encore, c'est presque de façon anodine, via un arrêté ministériel pris à la rentrée, que la mesure a été entérinée. Si vous faites partie des 4,2 millions de clients qui bénéficient de 6 heures creuses la nuit et de 2 heures creuses en journée, votre chauffe-eau peut ne plus s'enclencher automatiquement pendant vos heures creuses du midi, au moins jusqu'en mars 2024. L'idée ? Économiser de l'électricité, réduire la pression sur le réseau électrique et ainsi éviter des coupures ciblées.