fred81470

Encore une fois on voit le niveau intellectuel de tous ces gens il leur faut des cabinets de conseil des ingénieurs pour décider d’adapter les heures creuses… À partir d’août, juste pour leurs informations la production solaire est le plus forte en avril et en octobre qu’au mois d’août puis depuis le temps ils auraient pû le décider avant, si vous avez besoin de conseils cher « ingénieurs » venez en parler à ceux qui ont des panneaux solaires depuis plus de 20 ans ça va vous épargner des études coûteuses et inutiles.