Ce sont en effet les marchés français et allemands qui souffrent le plus. L'Allemagne, qui a mis fin au bonus lors de l'achat d'un véhicule électrique l'an dernier, a vu ses ventes baisser de 21,8% (35 167 immatriculations). En France, la chute est encore plus accusée, étant de 24,4% (23 255 immatriculations sur ce mois de novembre).

Et certains constructeurs souffrent plus que d'autres de cette mauvaise phase. C'est le cas de la marque la plus emblématique du secteur, à savoir évidemment Tesla. La firme d'Elon Musk a vu ses ventes s'effondrer totalement en novembre, avec un recul de 41%, et des ventes qui s'établissent à 18 786 véhicules. Est-ce que 2025 sera meilleure ?